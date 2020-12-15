На бесплатные лекарства свердловчанам с COVID-19 выделят ещё почти 90 миллионов рублей

Правительство направит в регионы ещё 2,7 млрд рублей на закупку бесплатных лекарств. Фото: Галина Соловьёва.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на обеспечение пациентов с COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении, бесплатными лекарствами. Правительство направит в регионы ещё 2,7 млрд рублей.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, Свердловская область получит 89,6 млн рублей на закупку бесплатных лекарств. Пациентам с корорнавирусом, находящимся на амбулаторном лечении, в целях профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений назначают комбинированные схемы лечения.

Напомним, решение о выделении средств на бесплатные лекарства от коронавируса было принято в конце октября, а в начале ноября председатель Правительства подписал распоряжение о направлении на эти цели более 5 млрд рублей. Михаил Мишустин поручил министрам здравоохранения и финансов в максимально короткие сроки довести деньги до регионов, чтобы руководители субъектов могли оперативно организовать закупки необходимых лекарств.

Тогда же премьер-министр заявил, что на закупку масок и тестов на COVID-19 в регионы направят 16 млрд рублей.

Добавим, что бесплатные лекарства для лечения от коронавируса на дому получили уже более 12 тыс. свердловчан. Вопросы, касающиеся обеспечения лекарствами, можно задать, позвонив на горячую линию 122.

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