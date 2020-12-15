Павел Креков объяснил, как будет проходить вакцинация населения от COVID-19 на Среднем Урале

Тестирование свердловчан на антитела перед прививкой будет проходить за счёт медучреждений. Фото: Павел Ворожцов.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, как будет организована массовая вакцинация от коронавируса на территории региона. По его словам, тестирование свердловчан на антитела перед прививкой будет проходить за счёт медучреждений.

В ходе брифинга оперштаба по борьбе с коронавирусом замгубернатора отметил, что сейчас число желающих привиться превышает количество поступивших в регион доз вакцины.

"У нас на каждом пункте вакцинации есть два списка. Первый список для тех, кто уже записан на вакцинацию. Второй список - для людей, у которых выявлены антитела и им не нужно проходить соответствующий тест", - заявил Павел Креков.

Он подчеркнул, что до конца 2020 года в Свердловскую область может поступить уже около 6 тыс. доз вакцин, а после Нового года исчисление доз пойдёт на десятки тысяч. Производственные мощности растут постепенно, поэтому те, кто не смогут привиться до новогодних праздников, смогут сделать это уже в январе-феврале.

По словам Павла Крекова, перед прививкой от COVID-19 проходить тест методом ПЦР не потребуется. Необходим только тест на наличие антител, который будет делаться за счёт того медучреждения, в котором ставится прививка.

В конце декабря должны появится изменения к инструкции по использованию вакцины "Спутник V". Эти изменения коснутся вакцинации лиц старше 65 лет. По словам замгубернатора, это связано с тем, что испытания вакцины на данной категории граждан завершились и дали положительный результат. Он уточнил, что препарат "ЭпиВакКорона" не имеет возрастных ограничений.

Павел Креков заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в регионе начнётся уже в январе. По его словам, часть от каждой поступающей партии с вакциной будет резервироваться для желающих привиться. Напомним, что первыми поставить прививки от коронавируса могут медики, которые работают в "красных зонах", в амбулаторных службах и на станциях скорой помощи. Затем к вакцинации подключат педагогов и сотрудников правоохранительных органов. Подробнее о том, кто и при каких условиях может получить вакцину, ранее рассказывала "Областная газета".

На сегодняшний день в регион поступило более 3 тысячи доз вакцины. Последняя партия из 2100 доз пришла в регион 14 декабря. Вакцину будут ставить в 18 больницах.