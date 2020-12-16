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16 декабря 2020, 07:15

В Екатеринбурге более 29 тысяч заболевших: данные о распространении коронавируса

Бабушка в маске идёт от ёлки по парку

На столицу Урала приходится почти 56% заболевших в регионе. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавирусной инфекции в Свердловской области. В регионе число инфицированных перевалило за 52 тысячи, в Екатеринбурге - за 29 тысяч.

Таким образом, на столицу Урала приходится почти 56% заболевших в регионе. Переболели или всё ещё находятся на лечении около 2% населения Екатеринбурга. За последние сутки в городе выявлено 268 заразившихся COVID-19, всего на Среднем Урале - 384.

Кроме Екатеринбурга, более 500 инфицированных выявлено ещё в 12 территориях. Если города-лидеры выстраивать по числу заразившихся за последние 24 часа, то рейтинг выглядит так:

  • столица Урала (+268 новых пациентов),
  • Нижний Тагил (+18),
  • Ревда (+14),
  • Первоуральск (+5),
  • Верхняя Пышма (+3),
  • Берёзовский, Краснотурьинск (+2),
  • Каменск-Уральский и Каменский район, Красноуфимск и Красноуфимский район, Нижнесергинский район, Серов, Реж (+1),
  • Асбест (+0).

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