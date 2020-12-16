В Екатеринбурге более 29 тысяч заболевших: данные о распространении коронавируса

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавирусной инфекции в Свердловской области. В регионе число инфицированных перевалило за 52 тысячи, в Екатеринбурге - за 29 тысяч.
Таким образом, на столицу Урала приходится почти 56% заболевших в регионе. Переболели или всё ещё находятся на лечении около 2% населения Екатеринбурга. За последние сутки в городе выявлено 268 заразившихся COVID-19, всего на Среднем Урале - 384.
Кроме Екатеринбурга, более 500 инфицированных выявлено ещё в 12 территориях. Если города-лидеры выстраивать по числу заразившихся за последние 24 часа, то рейтинг выглядит так:
- столица Урала (+268 новых пациентов),
- Нижний Тагил (+18),
- Ревда (+14),
- Первоуральск (+5),
- Верхняя Пышма (+3),
- Берёзовский, Краснотурьинск (+2),
- Каменск-Уральский и Каменский район, Красноуфимск и Красноуфимский район, Нижнесергинский район, Серов, Реж (+1),
- Асбест (+0).
Читайте также:
Коронавирус добрался до всех муниципалитетов Свердловской области.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале