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15 декабря 2020, 22:15

Губернатор Свердловской области поручил привить граждан от COVID-19 в кратчайшие сроки

Евгений Куйвашев

Губернатор Свердловской области поручил привить граждан от COVID-19 в кратчайшие сроки. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом поручил медучреждениям региона привить граждан вакциной "Спутник V" в кратчайшие сроки. Также профильные специалисты должны будут напомнить владельцам ресторанов, кафе и развлекательных центров об ограничениях в период подготовки к Новому году.

Напомним, что в Свердловскую область уже поступило 3 100 доз вакцины "Спутник V", которые распределены, в частности, по Екатеринбургу, Нижнему Тагилу, Асбесту, Каменску-Уральскому, Первоуральску, Серову и Ирбиту. Первыми прививки от коронавируса могут поставить медики, которые работают в "красных зонах", в амбулаторных службах и на станциях скорой помощи. Затем к вакцинации подключат педагогов и сотрудников правоохранительных органов.

Глава региона поставил задачу провести вакцинацию в кратчайшие сроки, не затягивая процесс до новогодних праздников. Это позволит обезопасить медиков, которые работают в инфекционных госпиталях, и врачей, находящихся в постоянном контакте с большим числом пациентов.

Также Евгений Куйвашев поручил главам профильных ведомств и специалистам во время активной подготовки к праздникам уделить особое внимание санитарно-эпидемиологической безопасности свердловчан. Им будет необходимо провести рабочие встречи с владельцами и арендаторами торговых и развлекательных центров, кафе и ресторанов, чтобы обсудить с ними варианты разведения потоков посетителей и покупательского новогоднего трафика, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Учитывая эпидситуацию в территориях, обращаю внимание глав муниципальных образований на необходимость своевременно принять управленческие решения по организации новогодних и рождественских мероприятий. Мы должны задать позитивный настрой, праздничную атмосферу, поздравить жителей области. Но при этом важно соблюсти все нормы санитарной безопасности, не допустить нового всплеска заболеваемости", - заявил губернатор.

Ранее замгубернатора региона Павел Креков рассказал о том, как будет проходить вакцинация населения от коронавируса. Он заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в регионе начнётся уже в январе.

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