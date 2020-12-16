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16 декабря 2020, 13:23

В России коронавирус подтвердили ещё у 26 509 человек

коронавирус

В России коронавирус подтвердили ещё у 26 509 человек. Фото: Павел Ворожцов.

За сутки в России выявлено 26 509 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 2 734 454.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 5 028. Свердловская область находится на шестой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 395 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

За последние сутки из российских больниц было выписано 26 490 человек. Всего в стране число выздоровевших россиян увеличилось до 2 176 100.

Фото: стопкоронавирус.рф

Также за сутки зафиксировано 596 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 48 564 человека.

Как сообщает Роспотребнадзор, по данным на 16 декабря, под меднаблюдением остаются 579 177 россиян.

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Областная газета Свердловской области

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