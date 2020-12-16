900 свердловчан вернулись из-за границы с COVID-19

Почти 900 человек после возвращения из-за рубежа сдали положительный тест на коронавирус. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за сокрытие информации о своем COVID-статусе по возвращении из-за рубежа оштрафованы 145 человек. Почти 900 человек после возвращения сдали положительный тест на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, с 1 августа по 15 декабря на Средний Урал из-за границы прибыло 50 610 человек. 49 433 из них в первые три дня после возвращения прошли обязательное обследование на COVID-19 методом ПЦР и уведомили о полученных результатах. У 899 человек результат оказался положительным. Таким образом, коронавирус подтвердился у 1,78% вернувшихся на родину свердловчан.

Ещё 1 277 граждан обследование в установленный законом срок не прошли . В отношении 701 из них уже составлены протоколы за несвоевременное прохождение обследования. Материалы направлены в суды для назначения наказания. 576 жителям региона направлены извещения о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении.

Всего на сегодняшний день в регионе наложено 145 штрафов на общую сумму 1 293 500 руб.

Напомним, что в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача, гражданам, возвращающимся из-за рубежа, необходимо пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР. Сделать это надо в течение трёх календарных дней, а информацию о результатах - разместить в специальной форме на портале госуслуг.

До получения результата теста гражданам необходимо соблюдать изоляцию по месту жительства.

Добавим, что за минувшие сутки в Свердловской области выявили 395 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 52 536 свердловчан.