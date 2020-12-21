«Вирус поджидает не только в командировках»

Ирина Русакова меньше всего ожидала подхватить коронавирус дома Фото: Галина Соколова

С этой весны рабочий ритм редакций районок кардинально изменился: минимум разъездов и личных контактов, максимум дистанционного общения. Так произошло и в «Пригородной газете» – издании, которое рассказывает о жизни 60 сёл, посёлков и деревень Горноуральского городского округа. Но выяснилось, что коронавирус поджидает газетчиков не только в командировках, но и дома.

Сотрудник «Пригородной газеты» Ирина Русакова познакомилась с ковидом, когда заболела её 90-летняя мама Нина Андреевна Петреченко.

– Моя мама жила одна, сама себя обслуживала. Из-за преклонного возраста выходила только в соседний магазин и за водой. 9 ноября ей стало плохо, я приехала и поначалу решила, что это инсульт. Вызвали врача, но врач не приехал. При повторном обращении в поликлинику там сообщили, что у врачей много вызовов, и посоветовали обратиться в скорую помощь. Приехавшая бригада диагностировала пневмонию, – рассказывает Ирина Фёдоровна.

В первый приезд больная отказалась от госпитализации, так как была напугана информацией о многочасовом ожидании в приёмных покоях нижнетагильских больниц. Пожилой женщине и её дочери выписали лекарства стоимостью 6 тысяч рублей. Но самостоятельное лечение пользы не принесло. У Нины Андреевны резко поднялась температура, пропали вкус и обоняние, симптомы коронавируса проявились и у Ирины Фёдоровны. 15 ноября женщины снова вызвали скорую, и пожилая пациентка была госпитализирована в горбольницу №1.

– В приёмном покое мы провели 12 часов, где нам помогали студентки медколледжа. Затем маму определили на койку в коридоре, но мы и этому были рады – хоть не отправили в другой город. С сотрудниками больницы мы держали связь по телефону, они рассказывали о самочувствии пациентки. 18 ноября мне сообщили, что из-за резкой сердечно-лёгочной недостаточности мама скончалась: заражение ковидом подтвердило вскрытие. Точно знаю, что медики делали всё возможное, чтобы её спасти, – уверена Ирина Русакова.

Потом Ирине Фёдоровне пришлось решать навалившиеся проблемы, которые сопутствуют всем «контактникам». Долгое ожидание результатов собственных тестов, организация похорон мамы в условиях, когда запрещено покидать жилище. Хорошим подспорьем, по словам тагильчанки, стало открытие в первой больнице кол-центра. Именно рекомендации его сотрудников помогли разобраться во многих вопросах. 3 декабря Ирина Русакова наконец получила отрицательный результат теста и смогла вернуться на работу.