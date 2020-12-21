«Выходом стала телемедицина»

Врачи и медсёстры в красной зоне целый день облачены в защитные костюмы. Фото: Юлия Кистер

Сергей Лошкин – одна из самых авторитетных медиаперсон Нижнего Тагила. В журналистике он более 40 лет. Возглавлял редакции корпоративных и муниципальных СМИ. Этой весной уволился с поста директора МАУ «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс». Планировал летом покопаться на садовых грядках, а осенью вновь включиться в работу, без которой себя не мыслит. В начале июля Сергей Леонардович заболел, и лечиться продолжает до сих пор.

Сначала плохо почувствовала себя супруга Сергея Леонардовича. Юлия Владимировна работает в пресс-службе центральной библиотеки, её профессия предполагает множество контактов с людьми. Медики обнаружили у неё 20 процентов поражения лёгких и госпитализировали в инфекционную больницу. Вскоре симптомы проявились и у Сергея Леонардовича.

За дверями палат инфекционной больницы течёт особенная жизнь. Фото: Юлия Кистер

– У меня начала подниматься температура – с каждым днём всё выше, и параллельно – давление. Скорая увезла в первую больницу для уточнения диагноза. Там всё неспешно. Вечером привезли, на следующее утро отвели на компьютерную томографию, к обеду определили в инфекционную больницу с поражением лёгких более 50 процентов. 1 июля наша семья «воссоединилась»: Юля лечилась на втором этаже, я – на четвёртом, – рассказывает Сергей Лошкин.

В палате было три человека. Окна выходили на подъезд, где похоронные службы забирали тела умерших. Ежедневно было несколько таких приездов, отчего в маленьком палатном коллективе, по воспоминаниям Сергея Лошкина, царило «пораженческое настроение».

– Я пробыл в больнице 25 дней, похудел там на 7 килограммов. Выписали после двух отрицательных тестов на ковид, но осталось осложнение – пневмония. Врач, отправляя домой, посоветовал в дальнейшем принимать бронхо-мунал,- вспоминает Сергей Лошкин.

День в палате тянется долго-долго, и больные рассказывают друг другу всю биографию. Фото: Юлия Кистер

Поиск врачей-пульмонологов в Нижнем Тагиле ничего не дал: Сергею Леонардовичу объяснили, что все местные специалисты, занимающиеся патологией органов дыхания, работают в «красных зонах». Между тем состояние пролеченного от инфекции пациента ухудшалось, мучили кашель и одышка.

Выходом из ситуации стала телемедицина. За консультацией Сергей Лошкин обратился в екатеринбургскую больницу №33. Там наряду с помощью по полису обязательного медицинского страхования оказывают и платные услуги.

– Сдал необходимые анализы и записался на телеприём к опытному пульмонологу, кандидату медицинских наук Наталье Эсауловой. Она пояснила, что меня выписали из стационара с острым воспалительным процессом. Дала рекомендации по лечению пневмонии и предотвращению фиброза. Первые две недели применялась интенсивная терапия: таблетки, капельницы, дыхательные упражнения. Эти меры дали нужный результат, – вспоминает Сергей Лошкин.

Сергей Лошкин рассчитывал осенью продолжить работу, но ковид спутал все планы. Фото: Сергей Казанцев

Борьба с болезнью обошлась пациенту в 25 тысяч рублей,

– После этой истории я понял, что на медиков и лечебные учреждения обрушилось испытание, которое им не по силам. Они делают, что могут, и даже больше, но их ресурсы небезграничны. Если хочешь вылечиться, надо самому прикладывать усилия и не жалеть денег. Мои хождения по врачам продолжаются – после очередного обследования отправили на приём к кардиологу, – итожит рассказ Сергей Лошкин.

Записки из палаты Юлия Кистер, супруга Сергея Лошкина, член Союза журналистов России, поделилась впечатлениями на своей страничке в Facebook: «Тагильчане радуются жизни и к чёрту послали меры безопасности. Они не верят в «придуманную болезню». Они не видят палат, где лежат целыми семьями – от младенцев до стариков. Вчера выписали женщину, которая поехала хоронить отца, умершего здесь же 11 дней назад. Рассылаю всем фото с врачами, похожими на инопланетян. Медперсоналу нужно ставить памятники в каждом городе. В жуткой экипировке, целый день на ногах, выслушивая стенания и жалобы, они терпеливо объясняют, успокаивают, ухаживают. Только порой ночами прогремит где-то в процедурной – не выдержат усталые руки. «Как на войне», – рассуждаем мы, лёжа в своих «окопах» (на животе – чтобы пневмония «рассасывалась»). Бабуля 85 лет, только выкарабкавшись из реанимации, поправляет: «Всю войну в оккупации на Украине провела, там хоть в подвал прятались, а этого гада не видно, не скроешься от него». С каждым днём крепнет желание спасти родных и уберечь всех от страшного незнакомца, шагающего по планете в плаще-невидимке. Наденьте маску, пусть он проскользнет незаметно мимо, не дай вам Бог столкнуться с ним лицом к лицу…»

Опубликовано в №239 от 17.12.2020