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Общество / Здравоохранение и здоровье
16 декабря 2020, 17:27

Правительство РФ включит вакцинацию от коронавируса в календарь прививок

Вакцина от коронавируса

Правительство РФ включит вакцинацию от коронавируса в календарь прививок. Фото: Галина Соловьёва.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву включить вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с учётом приоритетности. Соответствующие изменения должны быть внесены до 17 декабря.

Согласно информации на сайте кабмина, министру здравоохранения России Михаилу Мурашко поручено во время новогодних праздников (с 1 по 10 января) держать организацию работы региональных пунктов вакцинации под личным контролем. В этот же период Роспотребнадзор должен продолжать круглосуточный мониторинг эпидемиологической ситуации и осуществлять оперативное информирование Правительства.

Премьер-министр напомнил, что массовая вакцинация россиян от COVID-19 уже стартовала, а для её эффективного проведения был разработан график поставки препарата в регионы. Ранее кабмин получил логистические паспорта готовности к вакцинации всех субъектов РФ.

Напомним, 15 декабря замгубернатора Свердловской области Павел Креков рассказал о том, как будет проходить вакцинация населения региона. По его словам, перед прививкой от коронавируса человек должен пройти только тест на наличие антител, который будет делаться за счёт медучреждения.

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