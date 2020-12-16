Программу «Общественное здоровье уральцев» планируют запустить в Свердловской области с января 2021 года

Ольга Ковтун считает, что программа, подготовленная рабочей группой под её руководством, позволит сконцентрировать региональные ресурсы в ответ на возможные биологические угрозы в будущем. Фото: Алексей Кунилов

Работа над программой «Общественное здоровье уральцев» вступила в завершающий этап. На днях её представили губернатору Евгению Куйвашеву, на следующей неделе планируют рассмотреть в правительстве Свердловской области. Сама программа начнёт работать уже с будущего года – об этом корреспонденту «Облгазеты» рассказала руководитель рабочей группы по созданию программы ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.

Создание программы «Общественное здоровье уральцев» инициировал Евгений Куйвашев, в первую очередь – как средство защиты населения региона от эпидемий, подобных коронавирусной. В середине июня этого года указом губернатора была создана рабочая группа, 8 июля прошло её первое заседание. Рабочая группа в короткое время разработала концепцию программы, её основные направления и содержательную часть подпрограмм. Для работы по каждой из них привлекли экспертные группы из учёных и предпринимателей, руководителей медицинских, научных и общественных организаций. Пока программа рассчитана на четыре года.

– На заседании рабочей группы, прошедшем 14 декабря, мы доложили губернатору, что его поручение выполнено, – говорит Ольга Ковтун. – Программа сформирована и соответствует ранее принятой концепции, содержит пять подпрограмм и 65 целевых показателей, определена предварительная сумма финансирования. Сейчас идут последние согласования с министерствами экономики и территориального развития области, финансов, с юридической службой правительства, чтобы исключить шероховатости и неточности в документе.

После утверждения программу начнут реализовывать с января 2021 года по 2024 год включительно. Как заметил на своей странице в Инстаграме Евгений Куйвашев, «только в рамках этого документа на развитие свердловского здравоохранения в ближайшие четыре года мы планируем потратить 72,4 миллиарда рублей».

– Несмотря на то, что бюджет принят, часть средств на реализацию программы уже заложена в бюджете и учтена в государственных программах, которые реализуются через органы исполнительной власти. Планируется и финансирование из внебюджетных источников, – поясняет Ольга Ковтун. – Предполагается, что программа будет достаточно гибким, живым документом, не догмой, и в этом отношении губернатор нас поддержал. В зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации, от наполнения бюджета региона и от финансовой ситуации в целом программа будет изменяться. Возможно, она будет продолжена и по истечении четырёхлетнего периода.

Как отметила Ольга Ковтун, ядром программы будет приведение в соответствие с санитарными требованиями медицинских и образовательных учреждений, мест, где происходит массовое скопление людей, а также разработка стандартов личной безопасности и гигиены граждан. Планируется провести перепланировку поликлиник – там появятся кабинеты для приёма инфекционных больных с отдельным входом, станет расширяться телемедицина, будут модернизированы стационарные отделения до уровня инфекционных в каждом управленческом округе. Реорганизации подвергнется и лабораторная служба, чтобы создать единый региональный референс-центр.

– Общественное обсуждение программы состоится после её утверждения, – говорит Ольга Ковтун. – Скорее всего, для этого будет создан проектный офис, куда будут поступать предложения. Там они будут обрабатываться, а затем вноситься в качестве дополнений в программу.

В ТЕМУ Программа «Общественное здоровье уральцев» содержит пять подпрограмм: 1. Медико-биологическая защита здоровья уральцев 2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность региона 3. Производственно-экономические основы безопасности здоровья 4. Научная и образовательная деятельность в новых условиях 5. Информационно-просветительская работа и гигиеническое обучение населения

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