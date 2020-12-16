В Свердловской области третью неделю подряд растёт доля заболевших коронавирусом детей и пенсионеров

Примерно равные части подхвативших вирус на прошлой неделе составили свердловчане младше 18 лет и граждане старше 65 лет - 18,6% и 17,7% соответственно. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области третью неделю подряд фиксируют увеличение доли заболевших коронавирусом детей и пенсионеров. Доля заражённых уральцев среднего возраста соответственно постепенно снижается.

Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19, примерно равные части подхвативших вирус на прошлой неделе составили свердловчане младше 18 лет и граждане старше 65 лет - 18,6% и 17,7% соответственно. Доля и тех, и других заметно выросла за последние три недели.

Так, в конце ноября на детей среди заболевших в регионе приходилось 9,7%. Спустя неделю их доля достигла 16,5%, а ещё через семь дней - уже 17,1%.

Аналогичная ситуация сложилась и с заболеваемостью старшего поколения. 24 ноября сообщалось, что на граждан этой возрастной категории приходится 12,9% от общего числа инфицированных. К 1 декабря они стали занимать уже 15,3% заболевших, а к 8 декабря - 16,8%.

Реже всего коронавирусом заражаются уральцы 18-29 лет (7,9%). На людей в возрасте 50-64 лет сейчас приходится 24,4% инфицированных. Основную часть заболевших по-прежнему составляют граждане 30-49 лет (31,4%), однако их доля за последние недели заметно снизилась (с 42,5%, которые были зафиксированы 24 ноября).

Фото: региональный оперштаб по борьбе с COVID-19

О том, как выглядит социальная структура заболевших коронавирусом, свидетельствует инфографика, представленная ниже. По сравнению с прошлой неделей на Среднем Урале стало больше заболевших среди школьников.

Фото: региональный оперштаб