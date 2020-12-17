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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 декабря 2020, 07:22

В 8 городах Свердловской области ‒ более 700 заболевших коронавирусом

коронавирус

В 8 городах Свердловской области ‒ более 700 заболевших коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавируса на Среднем Урале. С начала пандемии более 700 инфицированных зарегистрировано в 8 свердловских муниципалитетах.

По данным на 16 декабря, антирейтинг выглядит следующим образом:

  1. Екатеринбург ‒ 29 245 заболевших за всё время (+195 за сутки), 
  2. Нижний Тагил ‒ 3 299 (+18),
  3. Ревда ‒ 1 678 (+16),
  4. Первоуральск ‒ 1 432 (+27),
  5. Каменск-Уральск и Каменский район ‒ 1 299 (+20),
  6. Верхняя Пышма ‒ 1 296 (+3),
  7. Берёзовский ‒ 1 219 (+13),
  8. Серов ‒ 754 (+10).

Всего за предыдущие сутки в Свердловской области было выявлено 395 случаев COVID-19, сначала пандемии ‒ 52 536. Вылечились и выписались из больниц уже 44 817 человек. На лечении остаются 6 455 свердловчан.

Добавим, на Среднем Урале третью неделю подряд фиксируют увеличение доли заболевших коронавирусом детей и пенсионеров. Доля заражённых уральцев среднего возраста соответственно постепенно снижается.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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