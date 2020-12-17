В Свердловской области утверждена программа модернизации первичного звена здравоохранения

Программа призвана обеспечить доступность и качество первичной медицинской помощи в малых населённых пунктах. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловские власти утвердили региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения. Она рассчитана на 2021-2025 годы.

Соответствующее распоряжение правительства Свердловской области опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Программа призвана обеспечить доступность и качество первичной медицинской помощи в малых населённых пунктах. Задачами модернизации являются, в частности, обеспечение транспортной доступности медицинских организаций, оснащение их оборудованием для оказания медпомощи инвалидам и устранение дефицита кадров. Также программа предполагает вовлечение частных медорганизаций в оказание медико-социальных услуг лицам старше 65 лет.

Среди конкретных мероприятий, направленных на достижение цели, значатся, в частности, устранение зданий больниц, которые находятся в аварийном состоянии, требуют сноса или капремонта (сейчас доля таких зданий составляет 24,63%), снижение количества медоборудования, эксплуатируемого более 10 лет (с 1083 до 21), сокращение сроков ожидания дорогостоящих диагностических исследований (с 14 до 12 дней).

На реализацию программы направлено 17,5 млрд рублей, более 16 млрд из которых предоставлены из федерального бюджета.

Напомним, изначально предполагалось, что старт реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения в России начнётся 1 июля этого года, однако позднее было принято решение о переносе начала модернизации на 1 января 2021 года. Неделю назад проектный комитет национального проекта «Здравоохранение» одобрил региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения.

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