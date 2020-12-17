В Свердловской области выявили 397 случаев COVID-19 за сутки

С начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заболели 52 933​​​​​​​ свердловчанина. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 397 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заболели 52 933 свердловчанина.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге за сутки подтверждено 222 диагноза COVID-19.

Также случаи заболевания выявлены среди жителей Алапаевска, Арамильского и Артинского городских округов, Артёмовского, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Ивделя, Ирбитского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Сухого Лога, ЗАТО Свободный, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов.

Всего с начала пандемии уже вылечились 45 222 жителя региона. В том числе за последние сутки из свердловских больниц выписались 405 человек.

Состояние 652 пациентов оценивается как тяжёлое. Из них 242 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки подтвердили смерти ещё 15 свердловчан с диагнозом COVID-19. Всего с начала пандемии жертвами заболевания стали 1 279 жителей региона.

В целом по России за минувшие сутки коронавирусом заболели более 28 тысяч человек.

Напомним, накануне в Свердловской области выявили 395 заболевших новой коронавирусной инфекцией (на 11 случаев больше, чем в предыдущие сутки)

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