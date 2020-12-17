За сутки коронавирусом заболели 28 214 россиян

Всего с начала пандемии в стране заразились 2 762 668 человек. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в России выявлено 28 214 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заразились 2 762 668 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены во всех 85 регионах. Больше всего - в Москве (6 711) и Санкт-Петербурге (3 763). В Свердловской области за сутки заразились 397 человек. Это шестой показатель по стране.

С начала пандемии от коронавируса уже вылечились 2 202 540 россиян. В том числе за последние сутки из больниц выписались 26 440 пациентов.

Также за сутки зафиксировано 587 летальных исходов, в том числе 15 человек скончались в Свердловской области. За весь период в России от COVID-19 скончался 49 151 человек.

Напомним, за прошлые сутки в России диагноз подтвердили у 26 509 человек.

Добавим, что, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено более 84,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 497 тысяч таких тестов. По состоянию на 17 декабря, под медицинским наблюдением остаются 592 572 человека.