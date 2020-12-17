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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 декабря 2020, 13:18

Скончались ещё 15 свердловчан с коронавирусом

С начала пандемии болезнь унесла жизни 1 279 жителей региона.

С начала пандемии болезнь унесла жизни 1 279 жителей региона. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области от коронавируса скончались ещё 15 человек. С начала пандемии болезнь унесла жизни 1 279 жителей региона.

Информацию о 15 летальных исходах на Среднем Урале подтвердили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано 15 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 279», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусом заразились 397 свердловчан. Накануне сообщалось о 16 жертвах заболевания.

В целом по России за минувшие сутки умерли 587 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. С начала пандемии от коронавируса в стране скончался 49 151 человек.

Областная газета Свердловской области

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