Скончались ещё 15 свердловчан с коронавирусом

С начала пандемии болезнь унесла жизни 1 279 жителей региона. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области от коронавируса скончались ещё 15 человек. С начала пандемии болезнь унесла жизни 1 279 жителей региона.

Информацию о 15 летальных исходах на Среднем Урале подтвердили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано 15 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 279», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусом заразились 397 свердловчан. Накануне сообщалось о 16 жертвах заболевания.

В целом по России за минувшие сутки умерли 587 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. С начала пандемии от коронавируса в стране скончался 49 151 человек.