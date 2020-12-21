«С медработниками мне повезло»

Андрей Горбунов старается не ходить на больничные, но коронавирус и его последствия выбили его из рабочего режима почти на полгода. Фото: Из личного архива Андрея Горбунова

В начале пандемии в городах области были распространены флешмобы «Скажи спасибо медику». К концу года благодарностей стало меньше: к ударной работе врачей успели привыкнуть. Директор телерадиокомпании «Альтекс Медиа» в городе Артёмовском Андрей Горбунов из-за коронавируса и его последствий выпал из рабочего ритма на пять месяцев. И был приятно удивлён тем, как проявила себя система здравоохранения на всех уровнях.

Весной, когда активисты в разных городах выходили на балконы и аплодировали врачам, некоторые относились к этому скептически: «Это всего лишь их работа». Когда я сам столкнулся с коронавирусом и попал в «красную зону», то осознал, насколько недооценивают эту работу.

Я заболел в июле – начался кашель, поднялась температура. Позвонил в скорую. Был удивлён, что фельдшер приехал очень быстро, а уже через 15–20 минут меня отвезли в больницу. Сделали компьютерную томографию – она показала 25 процентов поражения лёгких, взяли мазок. Поместили в инфекционную больницу. Сначала на третий этаж, где лежат пациенты с неподтверждённым диагнозом COVID-19, а через три дня, когда пришёл положительный результат теста, перевели на первый. Кроме артёмовцев в нашей больнице лежат пациенты с подтверждённым диагнозом из Алапаевска и Режа.

Отношение персонала меня потрясло. Каждый делал своё дело профессионально и с душой – начиная от санитарок и заканчивая заведующим отделением. В палату сразу же принесли ингалятор, затем – кислородный аппарат, ко мне приходили измерить давление и уровень кислорода. Одна из санитарок, увидев, что меня морозит, тотчас откуда-то принесла дополнительное одеяло. Кормили вкусно и разнообразно, лечение подбирали индивидуально.

«Мы вас прекрасно понимаем, – говорили медработники. – Многие из наших сами уже переболели. Мы знаем, каково это».

В инфекционном отделении я пролежал около месяца. А когда вышел на работу, оказалось, что получил осложнение на сердце. И снова в больницу – на этот раз в кардиологию. Сначала у нас, потом – в больницу имени Сеченова в Москве (прямо там Андрею Александровичу вручили серебряную медаль за победу в журналистском конкурсе «Патриот России». Награду привёз руководитель оргкомитета конкурса, доктор политических наук Александр Чумиков. – Прим. ред.).

В общей сложности лечение коронавируса и его последствий заняло пять месяцев. За это время я успел сделать плановую операцию в Свердловской областной больнице – много пишут о том, что с плановыми операциями возникают трудности.

В августе журналисты «Альтекс Медиа» сняли шестиминутный сюжет о работе артёмовских медиков во время пандемии. Это инфекционное отделение, в котором летом лежал и Андрей Горбунов. Фото: Скриншот сюжета «Альтекс Медиа»

Я не выбирал специально, где лечиться, но мне повезло: везде – и у нас, и в Екатеринбурге, и в Москве встречал людей, которые правильно выбрали профессию врача. Людей, которым я действительно благодарен за ЧЕЛОВЕЧНОЕ отношение.

Не всё зависит от врачей и медперсонала. Не выработаны методики лечения коронавируса, возникают сбои в цепочке: тебя уже лечат, а анализы приходят в лучшем случае на третий-четвёртый день. С этим действительно ещё надо работать. Но то, что делают медики – это подвиг. И я хочу сказать им «Спасибо!».

Посмотреть сюжет телекомпании о работе артёмовских медиков можно здесь