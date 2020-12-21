«Мы оказались не готовы ко второй волне»

Результат теста Светлане Востриковой пришлось ждать в три раза дольше, чем она ожидала. Фото: Из личного архива Светланы Востриковой

О своём опыте борьбы с коронавирусом рассказала главный редактор газеты «Алапаевская искра» Светлана Вострикова.

Положительный тест я получила, будучи на больничном с диагнозом ОРВИ. Тут же сообщила об этом в Роспотребнадзор. На следующий день мне прислали уведомление о соблюдении карантинных мер, а в редакцию – предписание с перечнем необходимых мер профилактики и сроками исполнения. И про меня, как больную, забыли. Пролечилась теми препаратами, что мне прописал врач в начале больничного, но самочувствие не улучшилось. На пятый день после получения положительного теста начала звонить в больницу. И оказалось, что сведения обо мне как о ковидной больной поступили только на пятый день, фамилию и адрес перепутали, поэтому ко мне никто и не приезжает. Пользуясь должностным положением, свои возмущения я высказала главным врачам. К концу дня ко мне приехали и привезли парацетамол и арбидол на пять дней. Самостоятельно выяснила, какие препараты нужно принимать. Как только начала лечение, стало легче.

Повторный тест назначили на 10 декабря. Пообещали, что готовность будет составлять не более двух дней. Но приехали на день позже, и сроки определили уже не два, а пять-шесть дней. Повторный анализ, к слову, был готов гораздо быстрее – на третий день. Вышла на работу. Надеюсь, что переболела без последствий.

Мне повезло: я переболела, можно сказать, в лёгкой форме. Семье моей подруги повезло меньше. Они с мужем две недели лежали с высокой температурой, никаких препаратов им не привозили, объясняя тем, что им меньше 65 лет. Сегодня они с трудом самостоятельно восстанавливаются, не получив медицинского обслуживания.

В регионе создали кол-центр, приняли волонтёров, чтобы те помогали врачам, обзванивали больных, доставляли лекарства. Но медики всё равно не успевают. Ко второй волне мы оказались не готовы.

Жизнь в редакции изменилась. Теперь и на рабочем месте носим маски. Стали два раза в день измерять температуру. Дважды в день проводим и санитарную обработку. Многие журналисты предпочитают стойко переносить болезни на ногах и в рабочем режиме, но пандемия заставила каждого из нас более ответственно относиться к своему здоровью и к здоровью окружающих. И к этому же мы призываем наших читателей.

В тему Статьи о работе медиков во время пандемии публикуются в «Алапаевской искре» практически в каждом номере. Вот отрывок из ноябрьского материала «Наши врачи в «красной зоне» о работе ковидного центра на базе районной Верхнесинячихинской больницы, рассчитанного на 70 больных. «Вот сухая статистика персонала, работающего в «красной зоне»: 7 врачей, 37 медицинских сестёр, 18 санитарок. И работа: сутки борьбы за жизнь людей и сутки побыть с близкими, и снова в бой. Хотя это не война – мир над головой, может и громкие слова, но каждый здесь герой… За две недели работы центра медперсоналом были приняты 184 человека, и уже 105 жизней спасены. За это время заболел один врач, пять медсестёр и четыре санитарки. Горькая статистика. Но вновь открываются двери «красной зоны», и вновь туда идут наши медики бороться за жизнь людей…»