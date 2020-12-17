Владимир Путин рассказал о реформе первичного звена здравоохранения

Реформа первичного звена здравоохранения начнётся с нового года. Фото: Павел Ворожцов

Президент РФ Владимир Путин подтвердил планы начать реформу первичного звена здравоохранения с 1 января 2021 года. В ближайшие три года на эти цели будет выделено 300 млрд рублей.

Об этом глава государства заявил в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Самое главное в развитии системы здравоохранения - обеспечить стопроцентную доступность для граждан медицинских услуг. Мы уже приступили к закупке автотранспорта, подготовке кадров и материальной базы", - рассказал Владимир Путин.

Напомним, изначально предполагалось, что старт реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения в России начнётся 1 июля этого года, однако позднее было принято решение о переносе начала модернизации на 1 января 2021 года. Неделю назад проектный комитет национального проекта «Здравоохранение» одобрил региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Президент России также сообщил, что росисйская система здравоохранения продемонстрировали готовность к быстрой мобилизации ресурсов в условиях пандемии. Было развёрнуто достаточное количество коек для больных коронавирусом, необходимое количество лекарств было увеличено в два раза, производство масок увеличилось в 20 раз.

По словам Президента, Россия входит в тройку мировых лидеров по количеству проведённых тестов на COVID-19. "По мнению ВОЗ - это один из способов преодоления пандемии", - сообщил Президент. Кроме того, Россия оказалась первой страной в мире, которая начала производить вакцину от коронавирса.

Сам Президент заявил, что пока не привился от COVID-19.

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