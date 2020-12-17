Президенту РФ доложили, что медики Качканара не получили надбавки за работу с больными COVID-19

Владимиру Путину сообщили о проблемах с выплатами медикам, работающим в "красных зонах", и нехватке лекарств для лечения COVID-19 в отдельных регионах. Фото: Галина Соловьёва.

Волонтёр-медик федерального колл-центра Алевтина Киселёва рассказала Президенту России Владимиру Путину о самых частых обращениях россиян, касающихся мер поддержки в период пандемии. В частности, она сообщила о проблемах с выплатами медикам, работающим в "красных зонах", и нехватке лекарств для лечения COVID-19 в отдельных регионах.

"Медики из города Кола в Мурманской области ни разу не получили надбавку за работу с ковидными пациентами. Такая же ситуация и в городе Качканар в Свердловской области. В военном госпитале Нижнего Новгорода последние выплаты были в сентябре. То же самое и у медиков инфекционной больницы в Твери", - сообщила Президенту Алевтина Киселёва.

Она отметила, что много обращение поступает от людей, которые не являются медработниками, но также работают в "красных зонах": уборщицы, буфетчицы, лифтёры.

В свою очередь Владимир Путин добавил, что ранее Алевтина Киселёва докладывала ему о проблемах с доставкой лекарств в Рязанскую область. Президент напомнил, что в регионы были направлены 10 млрд рублей на закупку средств индивидуальной защиты и подготовку лечебных учреждений, а также более 5 млрд - на бесплатные лекарства тем, кто лечится на дому.

"Все обращения, которые к вам поступили, мы систематизируем и постараемся отреагировать на них. Некоторые губернаторы, с которыми я нахожусь в постоянном контакте, докладывают, что у них в регионах всё в порядке. Однако, как мы видим, это проблема носит систематический характер. Посмотрим на это повнимательнее", - заявил Владимир Путин.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов оперативно прокомментировал сложившуюся ситуацию.

"Министерство здравоохранения ранее получило сигнал из ЦГБ Качканара о невыплатах медикам. Медицинское учреждение не работает как "ковидный" госпиталь, однако оказывает амбулаторную помощь больным COVID-19. Эта информация проверялась Фондом социального страхования. Итоги проверки показали, что выплаты производились в соответствии с законодательством. Тем не менее, мы будем эти данные перепроверять", - заявил Андрей Карлов.

Результаты проверки будет оглашены позднее.