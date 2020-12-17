Владимир Путин объяснил, почему ещё не привился от коронавируса

Владимир Путин: "Я обязательно это сделаю, как только это станет возможным"". Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин ещё не поставил прививку от COVID-19, но сделает это при первой возможности. Глава государства рассказал, почему пока не испытал отечественную вакцину. Он связал это с возрастом.

"Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, на сегодня предусмотрены для граждан определённой возрастной зоны. И до таких, как я, вакцины пока не добрались. Я повторяю ещё раз, я человек в этом смысле законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациями наших специалистов и поэтому пока эту вакцину, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным", - сообщил Владимир Путин.

На пресс-конференции Президент также напомнил, что Россия стала первой страной в мире, у которой появилась вакцина от коронавируса. Владимир Путин добавил, что уверен в необходимости всеобщей вакцинации для преодаления пандемии и создания общенационального иммунитета. "Наша вакцина эффективная и безопасная. Не вижу причин не вакцинироваться", - подчеркнул лидер РФ.

Напомним, что в августе Президент РФ заявил, что в стране зарегистрирована первая вакцина от COVID-19 в мире. "Спутник V" была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи. Тогда же стало известно, что прививку от коронавируса поставила одна из дочерей Владимира Путина.

В начале декабря глава страны поручил начать массовую вакцинацию населения.