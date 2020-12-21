Как сысертские медики помогают журналистам рассказывать о COVID-19?

В октябре у больницы появился свой аккаунт в социальной сети Instagram. За два месяца у аккаунта набралось уже более 600 подписчиков. Скриншот сайта

Пандемия коронавируса породила «эпидемию» фейков и домыслов, и сейчас особенно важно, чтобы учреждения здравоохранения были открыты для СМИ и говорили с ними на одном языке. В сысертских газетах с завидной частотой появляются материалы на тему COVID-19 – репортажи из «красной зоны», интервью, рекомендации от специалистов. Секрет информационной открытости прост – отлаженное взаимодействие с пресс-службой центральной районной больницы.

С октября пресс-секретарём больницы стала Юлия Хоминец. Журналист по образованию, она начала ежедневно публиковать на сайте учреждения не сухие релизы, а интересные разножанровые материалы. Один из последних – зарисовка о фельдшере скорой помощи Алевтине Гусевой, которая уже 9 месяцев каждую смену выезжает к пациентам с установленным ковидом или к тем, кто пока ещё только под подозрением.

«Иногда за сутки наматываем по 500–600 километров. Драгоценное время тратится на доезды, на транспортировку больного, на дезинфекцию машины. Недавно был случай, мы получили вызов в 21:00, а освободились в три часа ночи. Женщину необходимо было госпитализировать в инфекционную больницу, в нашем госпитале мест не было, и мы повезли пациентку в горбольницу № 24 в Екатеринбурге»,- рассказывает героиня материала.

Кроме этого, на сайте публикуется много полезной информации: ответы специалистов на самые типичные вопросы о COVID-19, рекомендации, что делать, если появились респираторные симптомы, как передать посылку в инфекционный госпиталь и в каких случаях можно бесплатно сдать мазок.

Неудивительно, что эти материалы попадают на страницы местных изданий, таких как «Сысертские вести» и «Маяк».

– В условиях пандемии стараемся давать как можно больше информации на эту тему и рассказывать о работе медиков, которые оказались на передовой борьбы с коронавирусом, – говорит Юлия Хоминец. – Особенно о работе в «красной зоне», поскольку для журналистов подготовка таких материалов связана с риском для здоровья. В комментариях журналистам никогда не отказываем, каким бы ни был повод для обращения. Если есть необходимость в интервью – тоже стараемся организовать его как можно оперативнее.

Цитата «Мы заходим в чистую зону, где персонал переодевается на смену. Важно соблюсти все меры предосторожности и облачиться в защитный костюм в строгой последовательности. Сначала надевается шапочка, высокие бахилы плотно завязываются на ногах, сверху на одежду – одноразовый комбинезон, первая пара перчаток заправляется под рукава. Респиратор нужно плотно прижать к лицу, а поверх него надеть защитные очки. Теперь можно натянуть капюшон и плотно застегнуть комбинезон. Вторая пара перчаток надевается поверх комбинезона, рукава проклеиваются скотчем. В этом помогает младший медицинский персонал: они надевают перчатки, заклеивают скотчем все зазоры, проверяют, чтобы не слетали очки. Каждому медику в перчатку кладут магнитный ключ, чтобы беспрепятственно проходить между отделениями госпиталя. Сами пациенты такой возможности лишены. В костюме становится жарко уже через 10 минут, дышать через респиратор непривычно и тяжело. Мы проходим через шлюз в «красную зону». Наргиза Юнусовна (врач госпиталя. – Прим. ред.) спешит в ординаторскую. Каждые 6 часов на смену заходит 3 доктора и 10 медицинских сестер. В среднем на одного врача приходится по 40 пациентов…» Юлия Хоминец, «Записки с ковидного фронта. Репортаж из «красной зоны». Как живёт и работает Сысертский инфекционный госпиталь?»