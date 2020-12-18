Ещё в двух свердловских муниципалитетах число заболевших COVID-19 превысило 1300

Роспотребнадзор обновил карту распространения новой коронавирусной инфекции по Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил карту распространения новой коронавирусной инфекции по Свердловской области. Ещё в двух муниципалитетах число заболевших превысило 1300 человек.

Согласно данным, приведённым на сайте надзорного ведомства, в Верхней Пышме коронавирусом с начала пандемии заболел 1 301 человек (+5 за сутки), а в Каменске-Уральском и Каменском районе - 1 305 (+6). Больше всего заболевших в Екатеринбурге — 29 467 (+222 за сутки). Также более тысячи подтверждённых диагнозов выявлено в Нижнем Тагиле — 3 324, Ревде — 1 680, Первоуральске — 1 456 и Берёзовском — 1 222.

Меньше всего заболевших в Таборинском районе — двое. Этот муниципалитет длительное время оставался единственным, где не было выявлено случаев заражения. Четыре человека заболели в Гарях, пятеро - в Пелыме, шестеро в пгт Малышева.

Напомним, за прошлые сутки в регионе выявили 397 случаев заболевания. Всего на 17 декабря в регионе лабораторно подтверждено 52 933 случая заражения COVID-19.