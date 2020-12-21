Пазлы ковидной истории

Фото: Из личного архива Алёны Дудиной

Жизнь Ирбитского района складывалась из множества событий в наших сельскохозяйственных кооперативах, колхозах, совхозах, из спортивных и культурных мероприятий, школьных конференций, слётов, презентаций… Со страниц газеты мы всё время что-то открывали, строили, пели-танцевали, принимали высоких гостей, встречали селян-победителей, вернувшихся с мировых, региональных, областных соревнований, фестивалей, конкурсов. Жизнь била ключом! Март 2020-го перекрыл его в одночасье.

Началась «масочная эра», возникла новая реальность – жизнь перешла из офлайна в онлайн: школьники вышли на дистант, работа сельских домов культуры, спортивных секций тоже перекочевала на интернет-площадку. Совещания, заседания, конференции – туда же. Такое ощущение, что привычная нам жизнь осталась только на земле – в сельском хозяйстве. Хотя «репортажи с полей» для нас тогда закончились.

Коллектив газеты, как представитель «не сеющих – не пашущих», тоже ушёл на удалёнку. Правда, не весь: какой главред оставит редакцию? Он как капитан корабля – покидает судно последним. Команда: «свистать всех наверх!» отдавалась только на день вёрстки и сдачи номера в печать. Когда собирались коллективом, и то не всем: верстальщик, корректор, редакторы – главный да творческий, чувствовалась нехватка живого общения. Всё потому, что не стало полноценных планёрок, общение с корреспондентами ограничивалось телефонными звонками, видеовстречами через WhatsApp. Кстати, и процесс сбора информации тоже замкнулся на гаджетах. Научились даже интервью по WhatsApp вести! Так или иначе виртуальное общение съело, лишило редакцию газеты самого главного: атмосферы творчества, живого общения. Тогда казалось, что пульс украден, воздух перекрыт…

Нам не осталось ничего, кроме как приспособиться к новым условиям. Полагаю, что у нас это получилось: ни один выпуск газеты не был сорван. Да, изменилась информационная наполняемость номеров: появилось больше материалов об интересных людях, незаурядных рукодельницах, о сохранении семейных традиций, исторических материалов. «На новенького» пришли публикации, анализирующие содержание различных групп в социальных сетях.

К середине лета ограничительные меры были ослаблены. Вернулась реальная жизнь и в район, и на страницы газеты, и в редакцию: открыли Спортивный парк отдыха в Пионерском посёлке, стадион Бердюгинской школы, образовательную «Точку роста»… Конечно, в каждом номере газеты информация из оперштаба по противодействию и распространению COVID-19 – номер один в новостной ленте.

Редакция ожила, но ненадолго… Третьего ноября во второй половине дня раздался телефонный звонок. Нам сообщили, что ушёл из жизни наш коллега Олег Алексеевич Молокотин, причиной послужил COVID-19. Сказать, что известие потрясло или шокировало коллектив, – ничего не сказать. Утрата. 50 лет Олег Алексеевич отдал любимому делу – журналистике, 38 из них был внештатным корреспондентом местных и областных СМИ, среди которых «Уральский рабочий», «Областная газета», «На смену!». Редактировал журнал «Зауральский край», был членом редколлегии журнала «Веси». Опубликовал более тысячи статей на самые разные темы во многих газетах и журналах. Последние годы он работал ответственным секретарём в газете «Родники ирбитские», щедро делился накопленным опытом и мудростью с молодыми коллегами.

Интервью в новых условиях: Ксения Малыгина беседует с заместителем главного врача Ирбитской ЦГБ Павлом Замятиным. Фото: «Родники ирбитские»

Наравне с журналистикой многие годы Олег Алексеевич посвящал изучению родного края. Его краеведческая полоса была украшением нашей газеты. Он мечтал написать и издать книгу, куда вошли бы его исследовательские работы. Но, к сожалению, не успел. Про него можно говорить бесконечно, но так и не перечислить всех его самых хороших человеческих качеств. Он был профессионалом – настоящим журналистом, краеведом. Честный, неравнодушный, открытый для людей. Олег Алексеевич был обладателем не только доброго сердца, собственного литературного стиля, но и незаурядных организаторских способностей. Его труд и заслуги перед родным краем были отмечены почётными грамотами и благодарственными письмами различных уровней, в том числе благодарственными письмами губернатора, председателя правительства, министра природных ресурсов, благодарственным письмом и почётной грамотой Законодательного собрания Свердловской области, почётным знаком «За охрану природы России», золотой медалью Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства, почётным знаком и медалью за возрождение российского казачества.

Он многое не успел. Мы запомним его обаятельным оптимистом, верным своему делу журналистом, и просто замечательным коллегой и человеком. Память о нём будет жить в наших сердцах и на страницах газет.

Очень грустный финал получился… Всё же, надеюсь, пандемия закончится, и каждая публикация об этом времени станет пазлом ковидной истории.

Олег Молокотин отдал журналистике полвека. В начале ноября его жизнь унёс COVID-19 Фото: Из архива семьи Молокотиных

Журналисты на передовой Корреспондент газеты «Родники ирбитские» Ксения Малыгина мечтала рассказать читателям о работе медиков в «красной зоне» центральной городской больницы. Вот что она рассказывает о своём опыте. Желание сделать репортаж из «красной зоны» у меня возникло еще весной, когда в нашем районе появились первые заболевшие COVID-19. На это было несколько причин. Во-первых, плох тот солдат, который не был на войне: журналисты всегда должны быть в центре событий. Коронавирус в нынешнем году – тема номер один повестки федеральных и региональных СМИ, общественности. Да что греха таить, эту тему обсуждали в каждой семье, трудовом коллективе и при встречах с друзьями. Во-вторых, меня возмущала человеческая беспечность. Многие считали (наверняка остались те, кто до сих пор так считает), что «коронавируса не существует». Ещё обиднее было читать комментарии в социальных сетях, что «медики ничего не делают и выплат им вообще никаких не нужно». В репортаже с передовой я планировала передать читателям не только сухую статистику, но и объяснить, что же это за вирус окаянный такой. По плану, читающие материал должны были не просто окунуться в больничную атмосферу – прочувствовать борьбу за жизнь. В своих образах я рисовала звук работающих аппаратов ИВЛ и тяжёлое дыхание пациентов, от которого бегут по коже мурашки… К сожалению, побывать в «красной зоне» мне так и не удалось. Ограничились беседой с заместителем главного врача больницы Павлом Замятиным и примеркой защитного костюма. В антиковидном обмундировании я проходила полтора часа. От нехватки кислорода порою путались мысли, бросало в жар. Плюс ко всему защитные очки давили на лицо. Мне сложно представить, как работают медработники в таких условиях! Их смена длится 12 часов с часовым перерывом. Шесть часов они без еды и питья! За это время медперсоналу даже некогда присесть на минутку. Как медики пережили нынешнее жаркое лето – не поддаётся воображению. Предполагаю, только благодаря выдержке и отваге. «Красная зона» – место подвига врачей, медсестёр и санитаров. В неё идут работать отнюдь не из финансовых побуждений. Побывать в «красной зоне» решаются лишь немногие журналисты. Фото: «Родники ирбитские»