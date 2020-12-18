Ещё 28 552 человека в России заболели коронавирусом

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 84,9 миллиона тестов на коронавирус. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявлено 28 552 случая коронавируса. Всего с начала пандемии в стране заразились 2 791 220 человек.

Выписались из российских больниц 2,2 миллиона пациентов, в том числе за последние сутки - 26 093.

Скончались ещё 611 россиян с подтверждённым COVID-19. Всего новая коронавирусная инфекция привела к смерти 49,7 тыс. россиян в этом году, в том числе почти 1,3 тысячи свердловчан.

Добавим, что в Свердловской области вторую пятницу подряд выявлено 402 заболевших коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 84,9 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 539 тысяч - за последние сутки. Накануне в ходе большой пресс-конференции президент напомнил, что Россия входит в тройку мировых лидеров по количеству проведённых тестов на COVID-19. "По мнению ВОЗ, это один из способов преодоления пандемии", - сообщил Владимир Путин.

Добавим, что под медицинским наблюдением сегодня остаются 598 900 заражённых россиян.

Накануне стало известно о 28 214 новых пациентах в стране.

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