«Первый в Серове» показывает лица без маски

«Нам удалось сфотографировать Лидию Иванову с открытым лицом, попросив на минуту снять защитную маску. Такой её мало кто из пациентов видел. Вот такое красивое и доброе лицо. Лицо без маски» (из материала «Они – как в армии»). Фото: «Первый в Серове»

Как инфоповод, коронавирус дал изданиям пищу для креативности: в районках запускают новые рубрики и проекты. В журнале «Первый в Серове» недавно родился проект «Лица без маски».

Как рассказала главный редактор журнала «Первый в Серове» Тамара Романова, бывшие пациенты ковидных отделений Серовской городской больницы стали активно писать в группах издания в соцсетях благодарности медикам, которые выхаживали их во время болезни. Много было и благодарностей в адрес волонтёров – студентов Серовского филиала Свердловского областного медицинского колледжа, которые разносили продукты, лекарства, оплачивали услуги ЖКХ, и при этом дежурили в стационаре больницы как санитары.

– Эти письма натолкнули нас на мысль рассказать о людях, которых видели только в масках. Родился проект «Лица без маски», в котором главные герои – врачи, медсестры, бригады скорой помощи, волонтёры, – пояснила Тамара Романова. – Первой героиней «Лиц без маски» стала врач-педиатр Лидия Иванова, которая из детской поликлиники перешла в «красную зону» стационара. Именно о ней было первое письмо благодарного пациента.