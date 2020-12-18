На Средний Урал поступила очередная партия вакцины от COVID-19

В Свердловскую области доставили ещё одну партию вакцины от коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловскую область доставили ещё 1 400 доз вакцины от коронавируса. Новую партию распределят между Екатеринбургом и другими муниципалитетами региона.

Как сообщили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19, на Среднем Урале открываются новые прививочные пункты - в Алапаевской и Ревдинской городских больницах, Красноуфимской районной больнице, а также в горбольнице №1 в Нижнем Тагиле.

Ранее стало известно о том, что "Спутник V" уже привезли в горбольницы Нижнего Тагила (в горбольницу №4 и Демидовскую горбольницу), Первоуральска, Асбеста и ряда других городов. Также один из прививочных кабинетов открылся в Екатеринбурге в Свердловской областной больнице №2. О том, как там вакцинируют врачей, "Областная газета" рассказывала в своём фоторепортаже.

Напомним, до этого в регион уже поступили 3 100 доз вакцины. Всего до конца текущего года на Средний Урал поступит около 6 тысяч доз. После Нового года в регион доставят ещё десятки тысяч доз.