В Свердловской области впервые зафиксировано 405 случаев коронавируса за сутки. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области установлен новый рекорд по случаям COVID-19 за сутки. Коронавирус выявили ещё у 405 человек.

Предыдущий рекорд суточной заболеваемости на Среднем Урале был установлен 12 декабря и повторён накануне. Две пятницы подряд сообщалось о 402 заболевших.

По данным оперштаба, за последние сутки инфекцию выявили у жителей Екатеринбурга (+236), Алапаевска, Асбеста, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Ирбита и Карпинска, Краснотурьинска, Камышлова, Качканара, Кировграда, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижней Салды, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Сухого Лога, Серова и других муниципалитетов.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 53 740 свердловчан. Из них 46 037 уже выздоровели, в том числе 408 человек выписались из больниц за последние сутки. На лечении остаются около семи тысяч граждан. Состояние 620 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 3 479 – как средней степени тяжести. Они проходят лечение в государственных и муниципальных медучреждениях.

Также за последние 24 часа зарегистрировано 17 летальных исходов. Всего жертвами вируса стали 1 312 человек.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об ограничениях по коронавирусу на территории региона. Глава региона ограничил проведение новогодних корпоративов и продлил самоизоляцию почти на месяц. Также школам было рекомендовано начать каникулы 28-29 декабря.

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