В России зафиксировали 28 209 случаев заболевания COVID-19 за сутки. Фото: оперштаб.

За сутки в России выявлено 28 209 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 2 819 429.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 6 459. Свердловская область находится на пятой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 405 человек. Это новый суточный рекорд по заболеваемости в регионе.

За последние сутки из российских больниц было выписано 26 109 человек. Всего в стране число выздоровевших россиян увеличилось до 2 254 742.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Также за сутки зафиксировано 585 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 50 347 человек.