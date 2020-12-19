Глава свердловского Минздрава обсудил с водителями «скорой» Нижнего Тагила переход на аутсорсинг. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов встретился с водителями станции скорой медицинской помощи Нижнего Тагила. Обсуждался процесс перевода автопарка службы на аутсорсинг.

В ходе беседы Андрей Карлов рассказал, что региональный Минздрав получил от компании-аутсорсера письменные гарантии сохранения всех социальных и трудовых прав водителей.

"Мы защитим ваши интересы", – передаёт слова главы минздрава департамент информполитики региона.

Председатель комитета по социальной политике Заксобрания Вячеслав Погудин, присутствующий на той же встрече, заверил собравшихся в том, что депутатский корпус не останется в стороне и обеспечит надлежащий контроль за процессом перевода автопарка на аутсорсинг.

"Вопрос, который нужно обсуждать: как будут распространяться в условиях аутсорсинга выплаты, надбавки в случае, если водитель принимает участие в эвакуации пациента и так далее. Это на практике происходило и это будет происходить даже в условиях аутсорсинга", – отметил Вячеслав Погудин.

Добавим, по условиям открытого конкурса аутсорсер предоставит 33 укомплектованных автомобиля, в том числе три резервных. Это позволит организовать работу 30 круглосуточных выездных бригад «скорой» Нижнего Тагила.

Ранее "Областная газета" писала, что станции скорой медпомощи в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске с февраля 2021 года переводят на аутсорсинг. Люди напуганы и обещают "стоять до последнего".

Чтобы разобраться в теме подробнее, "ОГ" пообщалась с представителями медучреждений, депутатами и властями. Ознакомиться с их комментариями и больше узнать об аутсорсинге можно в статье "Люди боятся аутсорсинга. Напрасно?".

Аутсорсинг – это отказ учреждения от непрофильных функций. В данном случае это закупка станциями скорой помощи своего автотранспорта, его техобслуживание и ремонт, работа с ГИБДД, обучение водителей. Эти вопросы в трёх городах области теперь на условиях договора будет решать аутсорсер (оператор).

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