В Свердловской области третий день подряд выявлено более 400 случаев COVID-19

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 54 143 жителя региона. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 403 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Более 400 заболевших в регионе регистрируют третий день подряд.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге со вчерашнего дня число заболевших выросло на 224 человека.

Также случаи заражения выявлены среди жителей Алапаевска, Арамильского и Артинского городских округов, Артёмовского, Белоярского городского округа, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Режа, Сухого Лога, Среднеуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Сысертского, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 54 143 жителя региона. Из них 46 446 свердловчан уже выздоровели, в том числе 409 человек выписались из больниц за последние сутки. На лечении остаются около семи тысяч граждан. Состояние 620 госпитализированных оценивается как тяжёлое. 234 человека подключены к аппаратам ИВЛ

Скончались ещё 16 свердловчан с COVID-19. С начала пандемии жертвами вируса стали 1 328 человек.

Добавим, что накануне на Среднем Урале был установлен рекорд суточной заболеваемости. Коронавирусом заболели 405 свердловчан. В минувшую пятницу сообщалось о 402 заболевших.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об ограничениях по коронавирусу на территории региона. Глава региона ограничил проведение новогодних корпоративов и продлил самоизоляцию почти на месяц. Также школам было рекомендовано начать каникулы 28-29 декабря.