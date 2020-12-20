Коронавирус унёс жизни ещё 16 свердловчан

В Свердловской области от коронавируса скончались ещё 16 человек. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области от коронавируса скончались ещё 16 человек. С начала пандемии болезнь унесла жизни 1 328 жителей региона.

Информацию о 16 летальных исходах на Среднем Урале подтвердили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано 16 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 328», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области коронавирусом заразились 403 уральца. Более 400 заболевших в регионе регистрируют третий день подряд.Накануне сообщалось о 17 жертвах заболевания.

В целом по России за минувшие сутки умерли 511 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. С начала пандемии от коронавируса в стране скончался 50 858 человек.