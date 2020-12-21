Около 20 стран ограничили авиасообщение с Великобританией из-за мутации коронавируса

О введении ограничений уже заявили около 20 держав, в том числе - не менее 14 государств-членов Евросоюза. Фото: Галина Соловьёва

Мировые государства закрывают ависообщение в Великобританией после сообщений об обнаружения в стране нового, более заразного штамма коронавируса. О введении ограничений уже заявили около 20 держав, в том числе - не менее 14 государств-членов Евросоюза.

Как сообщает РИА Новости, в минувшую субботу первыми о прекращении полётов в Великобританию до 1 января заявили власти Нидерландов. Затем границу с Великобританией закрыла Бельгия — как минимум на 24 часа. Это привело к отмене железнодорожного сообщения между Лондоном и Амстердамом с Брюсселем. На 48 часов транспортное сообщение с Великобританией приостановила Франция.

Кроме того, об отмене полётов в Соединённое королевство заявили Италия, Германия, Болгария, Ирландия, Литва, Латвия и Финляндия. Также, о запрете на въезд из Великобритании заявили власти Швеции. Ещё ряд стран ввели карантин для въезжающих из Британии: Греция - семидневный, Кипр – двухнедельный. Контроль за въезжающими из Соединенного Королевства усилила Испания.

Отмечается также, что помимо стран Евросоюза авиасообщение в Великобританией ограничили Турция, Швейцария, Канада и Аргентина. Полностью закрыла свои границы на неделю и отменила все международные рейсы Саудовская Аравия.

В российском оперштабе по борьбе с инфекцией сообщили, что следят за обстановкой в Великобритании. О каких-либо решениях со стороны России будет сообщено дополнительно.

Добавим, что мутацию коронавируса в Великобритании обнаружили в середине декабря. По данным Минздрава страны, новый SARS-CoV-2 легче передаётся от человека к человеку, а следовательно, он более заразен и распространяется быстрее обычного. По оценкам главы британского правительства Бориса Джонсона, новый штамм заразнее, чем первоначальный вариант на 70 процентов.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 28 948 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии в стране достигло 2 848 377. Великобритании с начала пандемии COVID-19 подхватили более двух миллионов человек - это шестой показатель в мире.