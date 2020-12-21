Тагильские журналисты собрали деньги на нужды ковидного отделения

Сотрудники медийного агентства «AMG» и журналисты телеканала «Реальный Тагил» помогли больнице, где лечат пациентов с коронавирусом.

Осенью в психиатрической больнице №7 началось размещение инфекционного госпиталя на 100 коек. Для разделения потока пациентов в больнице необходимо было срочно установить пластиковые ограждения, разделяющие территорию учреждения на спецзоны. Узнав о ситуации в больнице, сотрудники медийного агентства «AMG» и журналисты телеканала «Реальный Тагил» передали в медучреждение часть своей заработной платы. На нужды ковидного отделения направлено около 100 тысяч рублей.