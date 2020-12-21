Журналисты «Нового Качканара» добились прокурорской проверки больниц

Статья о жительнице Качканара, погибшей от ковида, появилась на первой полосе газеты Фото: Редакция газеты «Новый Качканар»

Качканарские медучреждения проверят прокуратура и полиция. Поводом для проверки послужила статья нашей коллеги Юлии Кравцовой в газете «Новый Качканар» о женщине, погибшей от ковида.

Как сообщила сама Юлия, в начале декабря в газете был опубликован материал под названием «Какие страшные му­чения испытала моя дочь». Речь идёт о 44-летней жительнице Качканара, которая умерла в ковид­ной больнице Нижнего Тагила. В Качканаре её родственники долго не могли вызвать ни вра­ча, ни скорую. Трагедия произошла ещё в октябре. Пока женщину передавали с рук на руки врачам, перевозили из больницы в больницу, выяснилось, что поражение лёгких у неё достигло 80 процентов.

«Родные до сих пор не могут отойти от шока – ведь они со спокойной душой отправили её на лечение в надежде, что в больнице помогут. Но не помогли. И даже не сообщили о смерти. Мать узнала, что дочери уже нет в живых, только спустя два дня. У Оли остался 12-летний сын», – написала журналистка.

В итоге прокуратура Качканара сообщила, что в связи с публикацией дано поручение ор­гану дознания МО МВД Рос­сии «Качканарский» провести доследственную проверку в порядке ст.ст. 144–145 УПК РФ для установления наличия (отсутствия) в действиях ме­дицинских работников при­знаков преступления, пред­усмотренного ч.2 ст.124 УК РФ (неоказание помощи больному без уважительных причин ли­цом, обязанным её оказывать в соответствии с законом). Кроме того, проверку по фактам, изложенным в статье, проводит прокуратура Нижне­го Тагила.

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