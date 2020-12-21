Журналисты «Нового Качканара» добились прокурорской проверки больниц

Качканарские медучреждения проверят прокуратура и полиция. Поводом для проверки послужила статья нашей коллеги Юлии Кравцовой в газете «Новый Качканар» о женщине, погибшей от ковида.
Как сообщила сама Юлия, в начале декабря в газете был опубликован материал под названием «Какие страшные мучения испытала моя дочь». Речь идёт о 44-летней жительнице Качканара, которая умерла в ковидной больнице Нижнего Тагила. В Качканаре её родственники долго не могли вызвать ни врача, ни скорую. Трагедия произошла ещё в октябре. Пока женщину передавали с рук на руки врачам, перевозили из больницы в больницу, выяснилось, что поражение лёгких у неё достигло 80 процентов.
«Родные до сих пор не могут отойти от шока – ведь они со спокойной душой отправили её на лечение в надежде, что в больнице помогут. Но не помогли. И даже не сообщили о смерти. Мать узнала, что дочери уже нет в живых, только спустя два дня. У Оли остался 12-летний сын», – написала журналистка.
В итоге прокуратура Качканара сообщила, что в связи с публикацией дано поручение органу дознания МО МВД России «Качканарский» провести доследственную проверку в порядке ст.ст. 144–145 УПК РФ для установления наличия (отсутствия) в действиях медицинских работников признаков преступления, предусмотренного ч.2 ст.124 УК РФ (неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным её оказывать в соответствии с законом). Кроме того, проверку по фактам, изложенным в статье, проводит прокуратура Нижнего Тагила.
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- Опубликовано в №239 от 22.12.2020