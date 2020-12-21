«Городской вестник» организовал акцию для медиков и пациентов

Редакция газеты «Городской вестник» в Нижней Салде в июле выступила с инициативой собрать библиотеку для местной больницы – в отремонтированных помещениях было открыто инфекционное отделение. На лечение сюда отправляют не только салдинцев, но и жителей Горнозаводского управленческого округа, севера области.

Свою инициативу журналисты назвали «От сердца к сердцу». На призыв газетчиков откликнулись жители трёх муниципалитетов – Нижней Салды, Верхней Салды, ЗАТО Свободный. Было собрано большое количество книг и журналов, в числе дарителей были и сами сотрудники редакции.

Вручение библиотеки превратилось в настоящий праздник. Местные кафе испекли пирожки, шанежки, гребешки для угощения медиков и пациентов, а вокалисты самодеятельной группы «Встреча» устроили концерт под окнами больницы.