«Операторам запретили снимать утренники!»

Новость журналистам сообщили родители детей из детского сада №21. Фото: Редакция «Краснотурьинск LIVE»

В детских садах Краснотурьинска запретили пускать видеооператоров на утренники. Новость опубликовала редакция сети городских сообществ «Краснотурьинск LIVE» со слов жителей.

«У нас отобрали возможность посмотреть на детей хотя бы на видео! Нам сказали, что было совещание в мэрии, где заведующим всех детских садов запретили, чтобы приходили видеооператоры. До этого были условия, при которых можно было снимать утренники: это справка, что оператор не болеет коронавирусом, и соблюдение всех норм Роспотребнадзора. А теперь вообще запретили кому-либо снимать праздники. Дети последний год в садике, таких праздников больше не будет. Почему не хотят хоть чуть-чуть уступить?», написали родители детей из детского сада №21.

По словам журналистов, горожане уже заплатили операторам за работу. А некоторые операторы даже сдали платные анализы на коронавирус, чтобы получить справки. Жители рассчитывают, что их услышат в мэрии и пойдут навстречу. Вот только вопрос – стоит ли ради снятого на камеру утренника рисковать жизнью и здоровьем ребёнка?!

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Опубликовано в №239 от 22.12.2020