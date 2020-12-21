В Свердловской области за сутки выявили 396 случаев коронавируса

В Свердловской области за сутки выявили 396 случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 396 случаев новой коронавирусной инфекции выявлено в Свердловской области. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 54 539 свердловчан.

Из них 46 846 уже выздоровели, в том числе 400 человека выписались из больниц за последние сутки. На лечении остаются более шести тысяч граждан. Состояние 630 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 3 530 – как средней степени тяжести. Они проходят лечение в государственных и муниципальных медучреждениях.

Также за последние 24 часа зарегистрировано 15 случаев смерти больных COVID-19, всего – 1 343.

По данным регионального оперштаба, диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+150), Алапаевска, Асбеста, Берёзовского, Верхней Пышмы, Качканара, Кировграда, Карпинска, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Первоуральска, Серова и других муниципалитетов.

Накануне сообщалось о 403 заболевших. Рекордный показатель был выявлен в минувшую субботу – 405 инфицированных.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об ограничениях по коронавирусу на территории региона. Глава региона ограничил проведение новогодних корпоративов и продлил самоизоляцию почти на месяц. Также школам было рекомендовано начать каникулы 28-29 декабря.