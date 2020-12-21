В России коронавирус подхватили ещё 29 350 человек

В России коронавирус подхватили ещё 29 350 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России выявлено 29 350 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 2 877 727.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 7 797. Свердловская область находится на пятой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 396 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

За последние сутки из российских больниц было выписано 19 705 человек. Всего в стране число выздоровевших россиян увеличилось до 2 295 362.

Фото: стопкоронавирус.рф

Также за сутки зафиксировано 493 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончался 51 351 человек.