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Общество / Здравоохранение и здоровье
21 декабря 2020, 13:03

В России коронавирус подхватили ещё 29 350 человек

коронавирус

В России коронавирус подхватили ещё 29 350 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России выявлено 29 350 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 2 877 727.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 7 797. Свердловская область находится на пятой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 396 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

За последние сутки из российских больниц было выписано 19 705 человек. Всего в стране число выздоровевших россиян увеличилось до 2 295 362.

Фото: стопкоронавирус.рф

Также за сутки зафиксировано 493 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончался 51 351 человек.

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Областная газета Свердловской области

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