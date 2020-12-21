«Боялись, что придётся закрыть редакцию от посетителей»

Из личного архива Сергея Озорнина

Сергей Озорнин, главный редактор газеты «Камышловские известия»:

В марте, с началом пандемии коронавирусной инфекции, мы стали делать для редакции запасы медицинских масок и антисептиков для рук, но серьёзность ситуации ещё никто не осознавал. Когда же президент выступил перед россиянами и объявил нерабочие недели, в коллективе появилась тревожность.

Главной задачей было сохранить здоровье коллектива, не допустить вспышки инфекции в редакции и не допустить срыва выпуска газеты «Камышловские известия», которая выходит три раза в неделю. Мы продолжали работать и выпускать газету, но в новых для нас условиях. По несколько раз в неделю проводили собрания коллектива с инструктажом и разъяснениями о соблюдении санитарных норм. Полностью перейти на дистанционную работу редакция не имела возможности, удалённо работали несколько человек, в основном корреспонденты и газетный дизайнер, и то они приходили в редакцию периодически.

Сначала даже были мысли полностью закрыть редакцию от посетителей, а стол для приёма объявлений и выдачи газет выставить на улице возле крыльца редакции или поставить палатку. Но на улице было довольно холодно, поэтому решили посещение редакции лишь ограничить, запускать по одному-два человека, строго следить за соблюдением масочного режима и не допускать скопления людей. На случай, если возникнут вопросы у правоохранительных органов, всем сотрудникам пришлось выдать справки о том, что они являются представителями средства массовой информации, осуществляющего социально значимую деятельность.

С введением ограничений поток посетителей в редакции и так значительно уменьшился. Объём рекламы и объявлений в газете резко начал падать и в апреле-мае снизился до 50%. Многие постоянные клиенты снимали свои рекламные модули (даже предприятия такси), продолжали заказывать рекламу лишь единицы, такие как похоронные бюро, предприятия по установке пластиковых окон и монтажу кровли и фасада. Сотрудники отдела рекламы и объявлений постоянно обзванивали рекламодателей, которые раньше лично приходили в редакцию, и предлагали присылать рекламу и оплачивать её удалённо.

Фото: Анонс выпуска газеты «Камышловские известия»

В июне постепенно объёмы рекламы вернулись к прежним показателям. А потерю доходов, которая произошла в апреле-мае, редакции удалось частично компенсировать тем, что мы в этом году стали писать больше коммерческих имиджевых материалов о деятельности различных предприятий и фирм. Тираж газеты удалось сохранить на прежнем уровне.

Несколько сотрудников редакции всё же переболели коронавирусной инфекцией. Они на собственном опыте убедились, насколько загружена медицина, что сроки отбора проб и получения результатов анализов затягиваются. К счастью, переболели они в лёгкой форме. Массового заражения удалось избежать. Наши постоянные посетители, как и сами работники редакции, уже привыкли строго соблюдать все санитарные правила: масочный режим, дистанцию друг от друга, обработку рук. Все научились жить в новых условиях, поэтому, надеюсь, нам удастся уберечь друг друга от коварного вируса.

Опубликовано в №239 от 22.12.2020