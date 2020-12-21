«Вакцина прибыла, хранится в морозильной камере»

Вакцину от ковида получает старшая медсестра поликлинического отделения № 3 горбольницы Каменска-Уральского Светлана Смагина. Фото: Редакция газеты «Каменский рабочий»

Журналистка газеты «Каменский рабочий» Марина Кокорина одной из первых написала о доставке вакцины от коронавируса в городскую больницу Каменска-Уральского. Особенности препарата под названием «Спутник V» (в количестве 110 доз) нашей коллеге прокомментировали врачи.

Как сообщила Марина Кокорина, вакцина рассчитана только на медработников в возрасте от 18 до 60 лет. «Первую партию распределят между сотрудниками, которые находятся на передовой и больше всего подвержены риску заражения, – теми, кто работает в красной зоне, работниками поликлинических подразделений и станции скорой медицинской помощи», – написала она. Прививки ставят добровольно. Перед процедурой человек сдаёт кровь на антитела и даёт письменное согласие на вакцинацию. Основные противопоказания – это аллергические реакции на вводимые ранее вакцины, беременность, кормление грудью, хронические заболевания в стадии обострения.

– Вакцина хранится в морозильных камерах при температуре от -18 до -40 °С. В составе препарата нет живого вируса, вакцина инактивирована, – приводит журналистка слова заведующей отделом профилактики каменской горбольницы Натальи Коган. – Это первый этап вакцинации. Через 21 день медработники придут на повторную прививку. После этого у них должен сформироваться иммунитет к вирусу.

На момент вёрстки номера о поступлениях вакцины также сообщили наши коллеги из Серова, Первоуральска, Верхней Пышмы, Ревды, Екатеринбурга и других городов. Тема – на пике популярности!

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