«На работу в редакции вышли трое»

Фото: архив Городской вестник

В этот понедельник в редакции нижнесалдинской газеты «Городской вестник» вышли на работу три сотрудника: водитель, бухгалтер и директор. Остальные – на больничном. Почему так получилось, рассказала выздоровевшая в коллективе первой директор издания Ирина Танкиевская.

– «Почему у вас так много болеющих?» – спрашивает меня с укором на оперативке сотрудник администрации. Действительно, почему? Вот в музее нет болеющих, 4 месяца на карантине, когда полностью закрыто учреждение, наверно, это спасло бы и нас. Городская администрация ограничила доступ в помещение и ограничила приём посетителей, конечно, это правильно в сегодняшней ситуации. Но когда 300 подписчиков каждый четверг приходят в маленькую редакцию за своей оплаченной по подписке газетой, то как им можно отказать?

Редакция "Городского вестника" на время стала пунктом сбора книг и журналов для пациентов Фото: скриншот видеосюжета "Городского вестника"

Ведь для многих пенсионеров это единственный источник, позволяющий узнать, что происходит в городе и как развиваются события с той же пандемией. Может, поэтому при продаже тиража в магазинах с начала пандемии не было ни одного возврата. И как ты можешь не выйти на работу, когда у тебя «всего лишь 37,5 и небольшой кашель»? Этим и грешны сотрудники редакций: дотянуть до последнего, пока есть силы, ведь больше некому дописать, сверстать для тех, кто очень ждёт результат твоей работы.

Так и я, протянув неделю с температурой, оказалась с ковидной пневмонией на больничной койке в МСЧ №121 в Нижней Салде. Можно сказать, что приписанным к медсанчасти жителям повезло, здесь есть компьютерный томограф и по полису ОМС процедуру делают бесплатно и оперативно. Мне сделали в день обращения. И надо признать, что сам процесс лечения был благополучным: семь дней ждёшь ответ по результатам на ковид, антималярийный препарат гидроксихлорохин, в общем, все по схемам, которые выучили многие в этом году. Но не всем так везёт. Ещё в октябре я не могла вызвать врача к 70-летней измученной больным состоянием маме, имеющей при этом положительный тест из частной лаборатории. Только на четвёртый день, в 2 часа ночи, скорая смогла забрать маму в стационар. Сегодня она восстанавливается после лечения, написала благодарность медикам и обслуживающему персоналу ЦГБ Нижней Салды в газету.

Кстати В июле редакция «Городского вестника» выступила с инициативой собрать библиотеку для местной больницы, где также было открыто инфекционное отделение. На лечение сюда отправляют не только салдинцев, но и жителей Горнозаводского управленческого округа, севера области. Свою инициативу журналисты назвали «От сердца к сердцу». На призыв газетчиков откликнулись жители трёх муниципалитетов – Нижней Салды, Верхней Салды, ЗАТО Свободный. Было собрано большое количество книг и журналов, в числе дарителей были и сами сотрудники редакции. Вручение библиотеки превратилось в настоящий праздник. Местные кафе испекли пирожки, шанежки, гребешки для угощения медиков и пациентов, а вокалисты самодеятельной группы «Встреча» устроили концерт под окнами больницы.

Видно, что многое приходится править и переделывать на ходу, очевидна нехватка персонала и препаратов; в маленьких городах, таких как наша Нижняя Салда, это особенно заметно. Можно рассчитывать только на свои силы и молить Бога. А ещё благодарить наших врачей, которые находятся на первой линии обороны со страшной болезнью. И бьются с ней не за страх, а за совесть. Низкий им поклон.

Мы все равны в схватке с болезнью, и укрепить нас может только общая поддержка и дисциплина. Именно к этому мы всё это время призывали наших читателей. И это есть наш журналистский вклад в борьбу с болезнью, пусть скромный, но необходимый.

Опубликовано в №239 от 22.12.2020