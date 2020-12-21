Дети медработников получат к новому году более 3,5 тысячи подарков

Фото: департамент информполитики СО

Дети медработников получат к Новому году более 3,5 тысячи подарков, сообщили талицкие журналисты из газеты «Восточная провинция». Это инициатива губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Подарки вручат детям медиков, работающих в «красной зоне».

Фасовкой и упаковкой занимаются волонтёры из регионального волонтёрского центра ВПП «Единая Россия». Более 2,5 тысячи наборов останется в Екатеринбурге: их получат дети екатеринбургских врачей. Ещё около тысячи наборов уедут детям врачей из городов области. Подарки планируется раздать до конца это недели.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №239 от 22.12.2020