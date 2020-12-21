Фото: медиагруппа "Компас"

В городскую больницу Каменска-Уральского поступила 1 тысяча противоинфекционных комплектов, сообщили наши коллеги из городской медиагруппы «Компас».

Защитные комбинезоны произведены екатеринбургской компанией «Профкостюм» – они выполнены из особой мембранной ткани с учётом всех особенностей работы медиков в условиях пандемии.

Со слов журналистов, комплекты для врачей «красной зоны» выделил Фонд Святой Екатерины. Всего по больницам Свердловской области распределено 10 тысяч защитных костюмов и 100 тысяч пар медицинских перчаток.

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Опубликовано в №239 от 22.12.2020