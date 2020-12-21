В Ревде моют подъезды с дезсредствами

Людмила уже год прибирает один из подъездов дома на улице Олега Кошевого, 31. В её ведении уборка подъездов ещё несколько домов управляющей компании «РЭП». Фото: Татьяна Замятина

В многоквартирных домах Ревды сотрудники управляющих компаний продолжают дезинфекцию подъездов, сообщила газета «Городские вести». Если весной коммунальщики делали это интенсивно – раз в три дня, то сейчас такой график сохраняется там, где есть заболевшие ковидом жильцы.

В большинстве подъездов дезинфекторы с пульверизаторами уже не ходят. Всё ограничивается влажной санитарной обработкой: дезсредства добавляют в воду для мытья пола, перил и дверных ручеек — всего того, к чему прикасаются руки. Руководители управляющих компаний уверяют, что этих мер профилактики достаточно. Работы проводятся несколько раз в месяц.

Как рассказали ревдинские журналисты, в мае коммунальным организациям города компенсировали затраты на дезинфекцию – 833 тысячи рублей (средства поступили из областной казны).

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