Российская вакцина "Спутник V" получила первое регистрационное удостоверение за рубежом

Регистрационное удостоверение вакцина получила в Беларуси. Фото: Галина Соловьёва.

Президент России Владимир Путин провёл встречу по случаю подписания Меморандума о намерениях в области профилактики коронавируса. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина от COVID-19 "Спутник V" получила первое зарубежное регистрационное удостоверение.

По словам Кирилла Дмитриева, регистрационное удостоверение вакцина получила в Беларуси.

"РФПИ объявляет о выдаче регистрационного удостоверения российской вакцине против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Таким образом, Беларусь стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим вакцину на своей территории", - передаёт слова главы РФПИ ТАСС.

Также в Беларуси в ближайшее время будет налажено производство препарата. Как заявил Кирилл Дмитриев, создатели "Спутник V" готовы к партнёрству с западными странами по предоставлению вакцины отдельным категориям граждан, в частности, людям с сильной аллергией.

В свою очередь Владимир Путин обратился к представителям зарубежных государств, в которых ведётся работа по созданию вакцины от коронавируса.

"Видим проблемы, которые у коллег возникают. И тем более важно, осознавая нашу общую ответственность, действовать совместно. Понимать, что именно кооперация способна преумножить уже достигнутые результаты отдельных стран и компаний. И Россия, безусловно, готова к объединению таких усилий, к совместной работе, особенно в областях, которые направлены на сохранение жизни и здоровья человека", - передаёт слова Президента пресс-служба Кремля.

За всё время пандемии в Беларуси подтвердили 173 523 случая заражения коронавирусом и 1 324 летальных исхода. На сегодняшний день в стране от COVID-19 излечились 151 635 человек.

Читайте также:

Названы сроки начала массовой вакцинации пожилых россиян от COVID-19.