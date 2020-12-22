Почти 75% диагнозов COVID-19 поставлено жителям семи свердловских городов. Фото:

В Свердловской области обновили данные по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии почти 75% диагнозов COVID-19 поставлено жителям семи городов, в том числе Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ревды.

По данным на 21 декабря, больше всего заболевших с начала пандемии зарегистрировано в столице Урала ‒ 30 298. Это 55,5% от всех заболевших в регионе за весь период.

На второй строчке антирейтинга Нижний Тагил ‒ 3 393 (6,2%), а на третьем Ревда ‒ 1 697 (3,1%). В первую семёрку также входят Первоуральск (1 530), Каменск-Уральск и Каменский район (1 355), Верхняя Пышма (1 323), а также Берёзовский (1 247), сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Меньше всего заболевших зарегистрировано в Таборинском районе, где заболели два человека. В Гарях четыре пациентов с COVID-19, пгт Малышева и Пелыме по шесть.

Как ранее сообщала "Областная газета", с начала пандемии коронавирус официально подтверждён у 54 539 свердловчан (+385 за предыдущие сутки). Общее число выздоровевших достигло 46 846. На лечении остаются более шести тысяч граждан.

Известно, что состояние 630 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 3 530 – как средней степени тяжести. Также за предыдущие 24 часа зарегистрировано 15 случаев смерти больных COVID-19, всего – 1 343.