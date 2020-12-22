Свердловский минздрав рассказал о работе медучреждений в праздники

Свердловский минздрав рассказал об организации работы медучреждений в праздники. Фото: Нина Георгиева.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов подписал приказ об организации работы лечебно-профилактических учреждений в выходные и праздничные дни. Речь идёт о периоде с 1 по 10 января.

Согласно документу, в больницах должно быть организовано круглосуточное дежурство из числа руководящего состава и ответственного дежурного врача. Также на случай замены нужно определить дублёра.

Отмечается, что в праздничные дни медучреждения должны быть готовы оказать медпомощь населению, обратив особое внимание на использование коек, в том числе предназначенных для пациентов с COVID-19. Кроме того, необходимо в полном объёме организовать работу скорой и неотложной помощи, травматологических пунктов.

По данным приказа, руководителям госучреждений здравоохранения региона, в частности, поручено:

определить порядок оповещения специалистов и взаимодействия служб и подразделений в случае массового поступления больных;

усилить пропускной режим, внимание персонала к вещам, оставленным без присмотра на предмет выявления взрывных устройств;

обеспечить исправность средств пожаротушения;

предусмотреть и при необходимости организовать выписку льготных рецептов в период с 4 по 8 января;

провести инвентаризацию лекарств в укладках выездных бригад скорой медицинской помощи;

обеспечить готовность токсикологических отделений и при необходимости развёртывание дополнительных коек.