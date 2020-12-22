Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
22 декабря 2020, 11:41

Свердловский минздрав рассказал о работе медучреждений в праздники

больница

Свердловский минздрав рассказал об организации работы медучреждений в праздники. Фото: Нина Георгиева.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов подписал приказ об организации работы лечебно-профилактических учреждений в выходные и праздничные дни. Речь идёт о периоде с 1 по 10 января.

Согласно документу, в больницах должно быть организовано круглосуточное дежурство из числа руководящего состава и ответственного дежурного врача. Также на случай замены нужно определить дублёра.

Отмечается, что в праздничные дни медучреждения должны быть готовы оказать медпомощь населению, обратив особое внимание на использование коек, в том числе предназначенных для пациентов с COVID-19. Кроме того, необходимо в полном объёме организовать работу скорой и неотложной помощи, травматологических пунктов.

По данным приказа, руководителям госучреждений здравоохранения региона, в частности, поручено: 

  • определить порядок оповещения специалистов и взаимодействия служб и подразделений в случае массового поступления больных;
  • усилить пропускной режим, внимание персонала к вещам, оставленным без присмотра на предмет выявления взрывных устройств;
  • обеспечить исправность средств пожаротушения;
  • предусмотреть и при необходимости организовать выписку льготных рецептов в период с 4 по 8 января;
  • провести инвентаризацию лекарств в укладках выездных бригад скорой медицинской помощи;
  • обеспечить готовность токсикологических отделений и при необходимости развёртывание дополнительных коек.

Сюжет

Новый год-2021
Следим за новогодними темами и делимся предпраздничным настроением.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.12.2020, 13:46 / Общество
Евгений Куйвашев рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
22.12.2020, 13:30 / Общество
Евгений Куйвашев пообещал выделить 14 миллионов на школу в Новолялинском ГО
22.12.2020, 13:28 / Культура
«Спросите у главы»: Евгений Куйвашев - о том, почему в Верхней Синячихе нет нового клуба
22.12.2020, 13:17 / Культура
Евгений Куйвашев заказал косоворотку в ходе своей пресс-конференции
22.12.2020, 13:16 / Общество
Коронавирусом заболели ещё 28 776 жителей России