Свердловские власти не планируют ужесточать ограничения на Новый год

Свердловские власти не планируют ужесточать ограничения. Фото: Галина Соловьёва.

На период новогодних праздников власти Свердловской области не планируют вводить дополнительные ограничения по коронавирусу. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев в ходе сегодняшней пресс-конференции.

В ходе сегодняшней встречи с журналистами губернатор ответил на вопрос о возможном введении дополнительных ограничений, в том числе касающихся точек общепита.

Евгений Куйвашев отметил, что "введение ограничений всегда следствие неблагополучной эпидемической обстановки". Он заявил, что в регионе ситуация непростая, но контролируемая, в больницах региона достаточное количество инфекционных коек.

"На сегодня могу сказать, что предпосылок по ограничению, кроме тех, которые установлены уже главным санврачом Российской Федерации, пока нет", – сказал глава региона. Он также напомнил, что многое зависит от самих свердловчан, которым необходимо соблюдать масочный режим.