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Общество / Здравоохранение и здоровье
22 декабря 2020, 12:53

Евгений Куйвашев прокомментировал перевод скорой помощи в Нижнем Тагиле на аутсорсинг

Глава региона отметил, что аутсорсинг - это не новая для региона мера.

Глава региона отметил, что аутсорсинг - это не новая для региона мера. Фото: Галина Соловьева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе пресс-конференции прокомментировал перевод станций скорой помощи в Нижнем Тагиле на аутсорсинг.

Глава региона отметил, что аутсорсинг - это не новая для региона мера. В частности, такая практика работает в Екатеринбурге. Кроме того, в прошлом году станции скорой помощи заработали по предмету разделения медицинских и транспортных услуг в ряде регионов России. Это позволило привлечь в регионы дополнительные средства.

«Не секрет, что сегодня станция в Нижнем Тагиле серьёзно нуждается в обновлении транспорта. Это подтверждают цифры износа. Чтобы привлечь дополнительные средства в развитие скорой помощи, было принято такое решение. Как показывает практика, нам это всем необходимо», - рассказал Евгений Куйвашев.

«Это всё делается не для того, чтобы ухудшить чьи-то условия — тех, кто работает или оказания медицинских услуг, а чтобы улучшить качество и увеличить количество карет скорой помощи. Мы настроены на конструктивную работу в этом направлении», - подчеркнул губернатор.

«Мы будем принимать самые современные способы привлечения средств в развитие медицины, не только государственных и муниципальных денег — мы максимально раскроем возможности для наших предпринимателей», - подчеркнул губернатор.

Евгений Куйваешв отметил, что в Нижнем Тагиле есть как минимум одни из претендентов, который сможет подтвердить полное обновление транспорта.

«Это не частная компания, а с государственными корнями. Мы заинтересованы в исполнении взятых на себя обязательств, чтобы этот опыт был положительным», - резюмировал Евгений Куйвашев.

Областная газета Свердловской области

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